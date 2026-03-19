La vida de Juli y Lolo, detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, en prisión: "Han pedido reducir su tiempo de salida al patio"

La familia de Francisca Cadenas está muy cerca de descubrir todo lo que ocurrió la noche de su desaparición. Tras la detención de Lolo y Juli, los presuntos autores del crimen, la UCO continúa investigando pistas que permitan desengranar cómo lo llevaron a cabo.

Según la declaración de Juli, cometió el asesinato sin la ayuda de su hermano y fruto de un "ataque de ira", cuando su vecina Francisca le sorprendió consumiendo cocaína. Según la autopsia, Francisca habría tenido una muerte violenta, antes de ser descuartizada y enterrada en su propia vivienda.

Tanto Lolo como Juli se encuentran en prisión provisional y sin fianza en Badajoz. Sin embargo, tienen medidas especiales, según nos cuenta Joaquín Leiva, funcionario de prisiones. "Con casos mediáticos como estos, se pueden llegar a tomar medidas para que no se produzca esta distorsión con el resto de reclusos", señala.

Nuestro compañero Jorge García Badía advierte que ambos han pedido reducir sus salidas al patio de reclusos y hacerlo aislados. "Salen dos veces al día", asegura, "el resto de reclusos les están llamando asesinos de mujeres, entre otras cosas".

Nueve años después de su desaparición, la familia de Francisca Cadenas está más cerca de hacer justicia. ¿Qué ocurrió realmente aquel trágico día de 2017?