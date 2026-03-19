Después de muchos años colaborando con la marca, Tamara Falcó se convirtió en una de las invitadas protagonistas del desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Tamara Falcó, en el desfile de Pedro del Hierro | Gtres

La hija de Isabel Preysler siempre genera máxima expectación; su asistencia es sinónimo de declaraciones que luego ocupan titulares. Y en esta ocasión, aún más, ya que era la primera vez que la marquesa de Griñón reaparecía en un evento tras la polémica protagonizada hace unos días por su marido, Íñigo Onieva. Todo ello después de unas declaraciones en las que reconocía que no quería que su nuevo negocio, Vega Members Club, se convirtiese en un club de latinoamericanos, sino en un lugar que primase lo local, apostando por lograr un equilibrio entre socios nacionales e internacionales.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva | Gtres

Y aunque él mismo, ante todo el revuelo generado, quiso aclarar sus palabras asegurando que estaban "sacadas de contexto", la marquesa de Griñón no ha dudado en salir en defensa de su marido: "Bueno, creo que al final, cuando pones tanto esfuerzo en un proyecto que ha sido de un año largo y tal, y de repente ves un titular así, pues te hace daño. Se entendió que no era lo que te estaba intentando decir y yo después vi el corte completo y la verdad es que da un poquito de pena. Al final, todos sabemos que los titulares hacen clic, entonces, pues bueno". Y es que, como acaba reconociendo, todo este revuelo era "la última intención de Íñigo".

El look de Tamara Falcó | Gtres

Muy abierta siempre con la prensa a hablar de todos los temas que rodean a su familia, la colaboradora de El Hormiguero también se ha pronunciado sobre el regreso de su hermana Ana Boyer, su cuñado Fernando Verdasco y sus tres hijos por la tensión que actualmente se vive en Doha, donde residen, debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. "Estoy encantada de que estén aquí con mis sobrinos, pero Ana le sigue quitando hierro al asunto y dice que en Doha no han tenido ninguna sensación de inseguridad, ¿no? Pero bueno, al final es una situación insólita, sobre todo para los que vivimos en España, que no estamos nada acostumbrados a que haya conflictos bélicos, entonces, pues bueno, es un poco agobiante".

Tamara Falcó, en el photocall de Pedro del Hierro | Gtres

Además, ante la controversia que obligó a su hermana a aclarar que se había pagado sus propios billetes de avión, Tamara se ha mostrado tajante: "Ella tuvo la suerte de encontrarlos y se los pagó, pero además, por haber nacido en España, tenía tanto derecho como cualquier español a venir en un viaje organizado por la embajada", ha defendido.