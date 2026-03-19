Marta y Cloe deciden seguir adelante juntas y mirar al futuro sin renunciar a su relación

Marta y Cloe logran dejar atrás sus diferencias tras un momento clave en Sueños de libertad,que les permite sincerarse y replantear su relación. La conversación entre ambas abre la puerta a una nueva etapa marcada por la comprensión mutua.

Las dos coinciden en que merecen explorar su futuro sin miedo, apostando por lo que sienten y defendiendo su derecho a continuar juntas pese a las dificultades que puedan surgir.