Emocionante
Hugo Rosales, del éxito a tocar fondo: "La felicidad no está en el mundo material"
Hugo Rosales pasó de ternerlo todo en la vida, a no tener más remedio que recuperar su esencia para salir adelante. Nos ha contado su historia de superación, emocionando a todo el mundo.
Hugo Rosales alcanzó la fama bailando como tan solo él podía hacerlo. Hace 17 años comenzó su carrera en televisión alcanzando un éxito que le ha llevado a colaborar con artistas como Abraham Mateo.
Cuando todo era pleno en su vida, a los 30 años, descubre que tiene un cáncer y pasa por quimioterapida: "Había confundido éxito con felicidad".
A pesar de ello, y tras haber pasado por una depresión, Hugo Rosales decidió cambiar su vida, sus hábitos, y volver a recuperar todo lo que él representaba: "Aunque lo tengas todo, sientes que hay algo que falta".
"La felicidad no está en el mundo material", ha señalado tras los palos que le ha dado la vida, y tras los que ha aprendido a valorar el silencio.
Ahora ayuda a los demás a superar sus baches emocionales como él lo hizo. Se dedica a la enseñanza y comparte su experiencia en la vida.
