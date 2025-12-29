Antena3
Hugo Rosales, del éxito a tocar fondo: "La felicidad no está en el mundo material"

Hugo Rosales pasó de ternerlo todo en la vida, a no tener más remedio que recuperar su esencia para salir adelante. Nos ha contado su historia de superación, emocionando a todo el mundo.

Óscar Martín
Hugo Rosales alcanzó la fama bailando como tan solo él podía hacerlo. Hace 17 años comenzó su carrera en televisión alcanzando un éxito que le ha llevado a colaborar con artistas como Abraham Mateo.

Cuando todo era pleno en su vida, a los 30 años, descubre que tiene un cáncer y pasa por quimioterapida: "Había confundido éxito con felicidad".

A pesar de ello, y tras haber pasado por una depresión, Hugo Rosales decidió cambiar su vida, sus hábitos, y volver a recuperar todo lo que él representaba: "Aunque lo tengas todo, sientes que hay algo que falta".

"La felicidad no está en el mundo material", ha señalado tras los palos que le ha dado la vida, y tras los que ha aprendido a valorar el silencio.

Ahora ayuda a los demás a superar sus baches emocionales como él lo hizo. Se dedica a la enseñanza y comparte su experiencia en la vida.

