¡Alejandro llega pisando fuerte! El nuevo concursante sorprende con un pleno en el ¿Dónde están?

Alejandro se ha ganado ser concursante de pleno derecho de Pasapalabra tras eliminar a Édgar en la Silla Azul. En su presentación, el madrileño aseguró ser fan del programa, pero también llegar con muchos nervios encima.

Sin embargo, tras las primeras pruebas, Alejandro parece haber cogido confianza con su equipo y, al llegar el ¿Dónde están?, nos ha dejado con la boca abierta demostrando ser un experto en croquetas y teniendo muy buena memoria.

En la segunda vuelta de la prueba, el joven ha ido encontrando las palabras escondidas debajo de cada número y se ha marcado un pleno. ¡Menudo estreno ha tenido el madrileño! ¿Tendrá posibilidades de convertirse en un concursante longevo?