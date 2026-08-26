El testimonio del marinero que salvó a Carmen, mujer del hombre que cayó al mar: "Tardé cinco horas en llevar el barco a un lugar seguro"

Continúa la búsqueda de Juan José Mutilba, el hombre que cayó al mar tras pescar un atún desde su barco durante un viaje por las islas griegas. Carmen, su mujer, intentó detener la embarcación, pero no lo consiguió. Desesperada, trató de pedir ayuda al 016, aunque no pudo contactar con nadie debido a la falta de cobertura.

Finalmente, Carmen logró comunicarse con un amigo, a quien pudo contarle lo que había ocurrido. Poco después, fue rescatada y atendida por los servicios médicos. Su hijo, Sergio, relata que su madre está desesperada y que apenas consigue dormir por las noches. La familia solo pide que se actualice la información sobre la búsqueda de Juan José.

Desde el programa hemos podido hablar con Aléxandros, el marinero que rescató a Carmen y que participó en la operación de emergencia. "Vi a la mujer a bordo y le pregunté si quería trasladarse a mi embarcación de rescate", explica. Sin embargo, Carmen prefirió permanecer en su barco y tratar de llevarlo hasta un lugar seguro.

"Por lo que comencé la operación de remolque", relata el marinero. La maniobra se prolongó durante horas debido a las condiciones meteorológicas, que eran "muy adversas", con vientos que alcanzaban fuerza 6 en la escala Beaufort en algunas zonas "Tardé cinco horas en llevar el barco a un lugar seguro", explica Aéxandros.

Finalmente, consiguió llevar la embarcación hasta un lugar seguro. "Atraqué el barco en el puerto deportivo de Pylos", explica. Una vez allí, "la Guardia Costera se hizo cargo del interrogatorio y de la inspección".

Mientras tanto, continúa la incertidumbre para la familia de Juan José Mutilba, que permanece a la espera de noticias sobre la evolución de las labores de búsqueda y rescate.

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