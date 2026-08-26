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Testigo de la explosión en el chupinazo de Noáin (Navarra): "Hemos montado un hospital de campaña en el Ayuntamiento"

Cincuenta personas han resultado heridas en Noáin (Navarra) durante el chupinazo, cuando unos cohetes han salido disparados contra la multitud. Hoy, hablamos con un testigo de la escena.

Chupinazo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El chupinazo de Noáin (Navarra) ha terminado en tragedia. Varios cohetes han sorprendido a la multitud, saliendo disparados contra las personas que observaban el espectáculo.

Uno de los cohetes que desataron la tragedia impactó contra uno de los balcones del Ayuntamiento, donde había autoridades y varios niños. En total, 50 personas han resultado heridas y tres de ellas están graves.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Josu Goñi, una de las personas que estaban en el balcón contra el que impactó uno de los cohetes. Este es sanitario y, en cuanto vio el accidente, corrió a socorrer a los afectados.

"Lo hemos vivido con angustia", recuerda Josu. Según nos cuenta, en un principio no alcanzó a ver lo que había pasado, pero pronto comenzó a atender a heridos en el propio salón de plenos del Ayuntamiento: "Montamos un hospital de campaña improvisado".

El accidente ha obligado a paralizar las fiestas, mientras los vecinos de Noáin tratan de recuperarse de un inicio de fiestas que no ha ido como esperaban.

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