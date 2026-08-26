CATÁSTROFE EN NEPAL
Nieves Sánchez, geóloga, califica de "catástrofe geológica" la brutal riada de Nepal: "Esto es complicadísimo"
Una riada ha inundado por completo Nepal, dejando más de 400 turistas desaparecidos y al menos 55 fallecidos. Una escena que Nieves Sánchez define como una "catástrofe geológica".
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El agua arrasa Nepal, dejando calles inundadas, llenas de barro, viviendas destrozadas y cientos de desaparecidos. Según los primeros datos, hay al menos 55 personas fallecidas y más de 400 turistas desaparecidos.
Las principales hipótesis apuntan a un posible terremoto, que habría provocado una avalancha. Según la geóloga Nieves Sánchez, esto podría haberse sumado a una terreno que habría empeorado la situación.
"Cada puente hace de represa y lo que se arrastra después es todavía más", afirma la geóloga, "hay un efecto que, hasta que llega a zona llana, el agua deja un reguero de pérdidas incalculables".
Nieves Sánchez ha calificado la situación de "catástrofe geológica". "Esto es complicadísimo", señala, "va a ser muy difícil reconstruir toda esta zona ahora".
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