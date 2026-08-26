Juan Manuel, amigo del anciano fallecido tras pasar ocho horas olvidado en un minibús: "Lo han matado"

Miguel Alfaro, un hombre de 84 años, ha sido encontrado sin vida en el interior de un minibús en Tomares, Sevilla. La Guardia Civil investiga las circunstancias del fallecimiento y sospecha que el anciano pudo permanecer durante horas en el vehículo, aparentemente olvidado tras finalizar el trayecto.

Una de las principales líneas de investigación se centra ahora en determinar si pudo existir una negligencia por parte de los trabajadores responsables del transporte, ya que el minibús trasladaba a personas mayores bajo su cuidado. El centro ha apartado temporalmente de sus funciones al conductor y a un auxiliart mientras se esclarecen los hechos.

La familia de la víctima ha expresado su profundo dolor y ha asegurado que Miguel "ha muerto abandonado" y que "fallaron todos los mecanismos de control". A la espera de los resultados de la autopsia, sus familiares permanecen pendientes de la investigación para decidir las medidas que tomarán.

También ha hablado Juan Manuel, uno de los mejores amigos de Miguel, quien sostiene que "lo han matado" y lo define como "un vecino ejemplar". Asegura que no merecía ser abandonado como si fuera un "mueble" y confía en que un suceso así no vuelva a repetirse. Además, ha querido trasladar públicamente su apoyo y empatía a la familia de su amigo.

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