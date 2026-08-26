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El gobierno nepalí teme que haya más de 10.000 fallecidos en la riada: "Entre los turistas fallecidos habría dos españoles"

Carlos Quílez actualiza los datos de la catástrofe en Nepal. Unos datos que por el momento son provisionales, pero que se estima que podrían dejar entre 10.000 y 15.000 fallecidos.

Gobierno nepalí

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Una brutal riada ha arrasado Nepal. Ante la catástrofe, el gobierno nepalí ha emitido un comunicado en el que teme que se podrían lamentar entre 10.000 y 15.000 muertos.

Por el momento, los datos son provisionales, ya que, según fuentes oficiales nepalíes, hay montañas de hasta 22 metros de escombros en ciertas viviendas.

Según informa Carlos Quílez, la portavocía nepalí ha comunicado que, entre los turistas desaparecidos, se habría localizado ya a más de 300 fallecidos, entre ellos dos españoles. Sin embargo, este dato aún no ha sido confirmado por el gobierno español.

La catástrofe deja cifras devastadoras que aumentan por momentos. Una riada sin precedentes cuyas imágenes estremecen.

Nepal

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