Testigo de los requisitos que supuestamente exigía Julio Iglesias a sus trabajadoras: "Si eran bajas o tenían el pelo feo, no las quería"

Julio Iglesias continúa envuelto en polémicas después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar en Bahamas y República Dominicana le acusaran de agresión sexual. Unos testimonios contra los que anuncia que tomará acciones legales.

Las presuntas víctimas denuncian que Julio las humillaba, vejaba y maltrataba física y verbalmente, llegando a mantener encuentros sexuales con ellas contra su voluntad. Según uno de los testimonios, las hacía sentir "como esclavas".

Uno de los puntos de la investigación que ha llevado a cabo elDiario.es y Univision Noticias que más han llamado la atención son los procesos de selección de sus trabajadoras. Según ellas, Julio les exigía pruebas ginecológicas que demostraran que no tenían enfermedades de transmisión sexual.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con una mujer que es amiga íntima de una extrabajadora de Julio Iglesias. Ella nos ha podido contar cómo eran los requisitos de Julio Iglesias: "Si eran bajas o si tenían los dientes o el pelo feos, no las quería, él mismo lo revisaba".

Además, según la testigo, Julio Iglesias allí es considerado como una persona arrogante que no cuidaba a sus trabajadores. "Ellas mismas se tenían que comprar su papel higiénico o su pasta dental", advierte, "él no se lo compra".

El entorno de Julio Iglesias asegura que el cantante es inocente y que todo es parte de un plan para hundir a Julio. Sin embargo, cada vez son más los detalles que conocemos sobre las denuncias, que ya están en manos de la Fiscalía.