Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Tras su paso por las Audiciones de 2021, donde ningún coach se giró, Jota vuelve este año con una actitud renovada: ¿logrará un hueco en el concurso?

Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Jota es la prueba de que los sueños no se abandonan. Cuatro años después de su primera Audición en La Voz 2021, donde ningún coach se giró, el talent regresó decidido a cerrar esa etapa y demostrar todo lo que ha aprendido desde entonces. Su elección fue ‘Maybe I Maybe You’ de Scorpions, un tema que interpretó con emoción y madurez, reflejando su crecimiento personal y artístico.

Durante su actuación, los coaches escucharon atentamente, notando la mejora y el esfuerzo del artista. Lamentablemente, ninguno de los coaches giro su silla, pero Mika quiso dedicarle unas palabras de ánimo: “Cantas bien, para mí es una cuestión de estilo”, dijo el coach internacional, destacando su talento y la valentía de volver a intentarlo.

El regreso de Jota fue un momento de superación y emoción en el escenario. Con más seguridad y experiencia, el talent demostró que nunca hay que rendirse.

Mika y Antony

Mika apuesta por Antony gracias al botón del arrepentimiento: “Los nervios pueden tener ese efecto”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

Fran se deja el alma con Alejandro Sanz, pero se queda a las puertas de entrar en La Voz
Actuación | Audiciones

Fran se deja el alma con Alejandro Sanz, pero se queda a las puertas de entrar en La Voz

“Desde Cuba veía La Voz”: Shia emociona a todos y logra entrar al equipo de Malú
Actuación | Audiciones

“Desde Cuba veía La Voz”: Shia emociona a todos y logra entrar al equipo de Malú

Sophia hipnotiza con ‘Waiting room’
Actuación | Audiciones

Sophia hipnotiza con ‘Waiting room’ y Mika apuesta por ella en el último segundo

Su sensibilidad cautivó a los coaches en las Audiciones a ciegas de La Voz.

El trío Al liquindoi emociona con ‘Pájaros de barro’ en La Voz: “Suena a Cádiz puro”
Actuación | Audiciones

El trío Al liquindoi emociona con ‘Pájaros de barro’ en La Voz: “Suena a Cádiz puro”

El grupo ha interpretado este tema de Manolo García de una forma muy especial, pero ninguno de los coaches pulsó el botón durante su actuación.

Estefanía desata la emoción en La Voz y Pablo López juega su carta más inesperada

Estefanía desata la emoción en La Voz y Pablo López juega su carta más inesperada

Aroa vuelve al equipo de Pablo López tras La Voz Kids

El reencuentro más emotivo: Aroa vuelve al equipo de Pablo López tras La Voz Kids

La talent ha interpretado ‘Human’ de Rag’n Bone Man

“Sentía que estaba escuchando a un chico”: esta talent confunde a los coaches en La Voz

Publicidad