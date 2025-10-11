Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Jota es la prueba de que los sueños no se abandonan. Cuatro años después de su primera Audición en La Voz 2021, donde ningún coach se giró, el talent regresó decidido a cerrar esa etapa y demostrar todo lo que ha aprendido desde entonces. Su elección fue ‘Maybe I Maybe You’ de Scorpions, un tema que interpretó con emoción y madurez, reflejando su crecimiento personal y artístico.

Durante su actuación, los coaches escucharon atentamente, notando la mejora y el esfuerzo del artista. Lamentablemente, ninguno de los coaches giro su silla, pero Mika quiso dedicarle unas palabras de ánimo: “Cantas bien, para mí es una cuestión de estilo”, dijo el coach internacional, destacando su talento y la valentía de volver a intentarlo.

El regreso de Jota fue un momento de superación y emoción en el escenario. Con más seguridad y experiencia, el talent demostró que nunca hay que rendirse.