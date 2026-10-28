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ÚLTIMA HORA: Al menos 68 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

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Ana busca a su hermano, que viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo: "Estoy desesperada"

Al menos 50 personas han fallecido en el choque entre dos trenes a la altura de Toledo. Entre los dos trenes viajaban 554 pasajeros, uno de ellos José Ángel, el hermano de Ana que está desaparecido.

Busca a su hermano

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Sobre las 8:54 de la mañana del 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaban a la altura de Toledo. Un tren Iryo se encontraba parado en la vía, cuando según el Gobierno, "un error humano" permitió continuar al tren Renfe que salía desde Atocha, que terminó chocando por detrás con el Iryo.

Entre los dos trenes, viajaban 554 pasajeros y, por el momento, se han confirmado al menos 64 fallecidos. Entre los pasajeros viajaba José Ángel, el hermano de Ana, del cual no saben nada.

La familia de José Ángel está desesperada, intentando encontrar cualquier tipo de información de su paradero. "Estoy desesperada, por Dios", admite su hermana Ana, entre lágrimas, "de aquí no me voy a mover hasta que aparezca".

Según nos cuenta Ana, su familia no está recibiendo información sobre si José Ángel está vivo o no, mientras el número de víctimas mortales aumenta por momentos. "Que me lo busquen, por Dios", pide, desesperada desde la estación de Santa Justa de Sevilla, "¿cómo no va a haber una lista donde aparezca en qué vagones viajaba cada uno?".

Como ella, cientos de familias están pendientes de las noticias, esperando información de sus seres queridos. Una incertidumbre que aumenta a cada minuto que pasa.

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