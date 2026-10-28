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Hablamos con un sacerdote que ha ayudado en el accidente de Toledo: "Iban saliendo cuerpos sin vida entre amasijos de hierro"
El accidente de trenes en Toledo ha provocado al menos 68 muertos y más de 170 heridos. Una tragedia cuyo balance es más trágico que el de la tragedia de Adamuz de hace 9 meses.
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Dos trenes de alta velocidad han chocado esta mañana a la altura de la provincia de Toledo, en el trayecto Madrid-Sevilla. Entre el tren Iryo y el Renfe viajaban 554 pasajeros y se calcula que hay al menos 68 víctimas mortales.
El Gobierno ha señalado un "error humano" como posible causa del accidente. Aparentemente, el tren Iryo estaba parado en la vía y un maquinista de Atocha dio la orden de continuar al tren Renfe, que terminó chocando por detrás con el Iryo.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el Padre José Manuel, un sacerdote de Consuegra que se ha trasladado al lugar del accidente en cuanto se ha enterado. "Hemos vivido escenas dantescas", advierte.
El Padre José Manuel ha ayudado a sacar víctimas del accidente y, aunque confirma que muchos salían milagrosamente vivos, otros no han logrado sobrevivir: "Iban saliendo cuerpos sin vida entre amasijos de hierro".
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Las labores de búsqueda y rescate continúan, mientras cientos de familias están pendientes de las novedades que trascienden del accidente. Una tragedia cuyas devastadoras cifras aumentan por momentos.
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