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Mejores momentos | 3 de noviembre

¿En qué consiste la ‘piropostia’? Roberto Leal revela lo que le dijo una señora en la calle

J.J. Vaquero ha dado el término, que pertenece a Dani Rovira, y lo ha definido como un “te acaricio, pero te da”.

¿En qué consiste la ‘piropostia’? Roberto Leal revela lo que le dijo una señora en la calle

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El hechizo de Halloween ya se les ha pasado a los invitados de Pasapalabra, pero hay quien mantiene “el subidón”. Así se lo ha dicho J.J. Vaquero a Roberto Leal al explicarle que una señora le paró por la calle tras el pasado programa y que le hizo un llamativo comentario: “Te veo mucho en Pasapalabra y últimamente no lo haces tan mal”.

La primera impresión general ha sido un “qué bonito”, pero después se han dado cuenta de que iba acompañado de un zasca. Vaquero ha aportado un término de otro gran cómico, Dani Rovira, para este tipo de comentarios: “Piropostia”. “Te acaricio, pero te da”, ha definido.

Roberto ha recordado que también le ha ocurrido a él con una señora que se le acercó en la calle. Parecía que iba a ser un piropazo, y lo fue pero envenenado: “Te voy a decir una cosa, pero que no se te suba a la cabeza: eres más guapo en la tele que en persona”. ¿Cómo reaccionó el presentador? ¡Dale al play!

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