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ACCIDENTE DE URDA

"Estoy indignado": la reacción del ingeniero Antonio Martín-Carrillo a las palabras de Óscar Puente

El ministro de Transportes Óscar Puente ha comparecido hoy para dar explicaciones por la tragedia de Urda. Unas palabras que han indignado profundamente al experto Antonio Martín-Carrillo.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El choque de dos trenes de alta velocidad el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) continúa conmocionando al país. El accidente deja unas cifras devastadoras: 69 víctimas mortales y alrededor de 200 heridos, de los cuales 11 aún continúan hospitalizados.

El ministro de Transportes Óscar Puente ha comparecido hoy por partida doble, ante el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente del Congreso. Una comparecencia en la que ha afirmado que "desconoce" por qué el tren Iryo no pudo arrancar y en la que se ha centrado en un supuesto fallo del tren.

"Estoy total y absolutamente indignado", afirma el ingeniero Antonio Martín-Carrillo, "¿qué tiene que ver el Iryo en esta historia?". Según explica el experto, el problema está en el fallo múltiple del sistema. "El sistema falla más que una escopeta de feria, nada tiene que ver con el Iryo", advierte.

Antonio se ha mostrado muy descontento con las palabras de Óscar Puente, que, según él, trata de echar la culpa a la maquinista del Iryo: "La culpa es del sistema, que no falla un día, viene fallando todos los días".

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