Ser tartamudo no le ha impedido ser monologuista: "Hay que romper barreras"

A Joan, su tartamudez no le ha impedido ser monologuista y a pesar de que, por ello, ah tenido que vivir situaciones incómodas: "Y claro que me han dicho pues callado no se te nota", bromea.

Lleva ser tartamudo con mucho humor: "Ah, que pensabais que iba a hablar de mi tartamudez, como si no supiera yo que se me nota".

Padece este trastorno del habla desde pequeño, pero encontró su refugio en hacer reír a la gente: "A mi me baja un 20% la batería cada vez que mando una nota de audio".

Su sentido del humor también ha sido clave para encontrar el amor, ya que conoció a su pareja mientras actuaba. Y, aunque a veces se enfrenta a comentarios de todo tipo, él es el primero en reírse de sí mismo.

Joan ha aprendido a vivir con este trastorno del habla y no le ha impedido hacer lo que más le gusta: ver reír a la gente.