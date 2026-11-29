Lo que parecía imposible, por fin ha ocurrido. Tasio posa junto a sus hermanos Marta y Andrés en unas imágenes inéditas que quedarán muy bonitas en el salón de casa De la Reina o en el álbum familiar personal de Damián.

Marta Belmonte, Dani Tatay y José Milán, los actores que dan vida a Marta, Andrés y Tasio respectivamente han posado protagonizando una bonita estampa familiar.

Los intérpretes, muy sonrientes, han demostrado lo bien que se llevan tanto dentro cómo fuera de las cámaras.

No esperes más para saber qué ocurre con los hermanos De la Reina y sigue disfrutando de todas sus aventuras en Antena 3 todas las tardes de lunes a viernes a las 15:45h.

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