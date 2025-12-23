Antena3
Saray, víctima de la estafa de los enlaces: "No sospeché porque mi hijo había pedido un paquete"

Llegan las Navidades y, con ellas, aumentan los pedidos por internet, el blanco perfecto para las estafas. Una de las más peligrosas: la estafa del paquete retenido.

Estafa

Saray fue víctima de una estafa tras recibir un SMS que parecía proceder de su propio banco y que alertaba de una supuesta operación fraudulenta en su cuenta. El mensaje llegó por el mismo hilo de conversación habitual, lo que le dio credibilidad y la llevó a pinchar en el enlace. "No sospeché porque mi hijo había pedido un paquete", nos cuenta.

La web a la que accedió imitaba a la perfección la página oficial de su entidad bancaria, por lo que introdujo sus datos sin sospechar. Poco después comenzaron a aparecer cargos no autorizados que superaban los 300 euros, lo que la llevó a denunciar los hechos ante la policía y el banco.

Tras recurrir a abogados y varios meses de reclamaciones, el banco terminó reconociendo que se trataba de una estafa y devolvió a Saray la totalidad del importe. ¡Dale al play para enterarte de todo!

