Nieves, dispuesta a quedarse en casa en Navidad por no contagiarse de gripe: "En Nochebuena seremos solo mi marido y yo"

Las reuniones navideñas vuelven a despertar el temor a los contagios, y hay quienes se debaten entre celebrar en familia o proteger su salud.

Gripe

Con la llegada de las celebraciones navideñas y las reuniones familiares, crece el temor a contagiarse de gripe en plena víspera de Navidad. Nieves reconoce que lleva semanas extremando las precauciones para no enfermar, evitando aglomeraciones y limitando al máximo sus salidas.

La preocupación aumenta ante la cena de Nochebuena, donde se reunirá con sus hermanas, especialmente después de haber pasado la gripe antes y haber sufrido mucho. "En Nochebuena seremos solo dos, mi marido y yo", nos cuenta, "en Navidad ya seremos cuatro, pero con mucha precaución".

En estos momentos, seguimos con una incidencia muy alta y muchas hospitalizaciones, aunque aún falta un pico adicional que coincidirá con las Navidades. Por eso, Nieves tiene claro que su prioridad es proteger la salud propia y la de los demás, incluso si eso implica quedarse en casa en Nochebuena.

