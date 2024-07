Ruphert, el gran peluquero, se rinde ante el peinado de Sonsoles Ónega: "Eres la mejor peinada"

Ruphert se ha convertido en el peluquero de la alta sociedad: "Después de un Victoria Abril han sido millones de mujeres y hombres. Yo soy el peluquero que inventé el unisex", confesaba por el año 1996.

El artista del pelo nos ha visitado hoy en el plató de Y ahora Sonsoles: "Empecé con las prostitutas y las teñía el pelo de colores".

"Empecé con mi familia, con cuatro años ya quería ser peluquero, no quería nada más que jugar con el pelo", confesaba por el año 2000.

Este joven de Tomelloso se convierte en el estilista más famoso de la televisión. Por sus tijeras pasan Lola Flores, Jackie Kennedy, Grace Kelly, Rocío Jurado, Naty Abascal o Sara Montiel.

Bautizado como el Dalí de la peluquería, se caracteriza por su osadía e innovación: "la gente estaba cansada de las mujeres, los pelos estuvieron escondidos en pelucas y cuando yo llegué a España se me ocurrió pensar en algo nuevo para destacar", confesaba en una entrevista.

Todo un vanguardista, Ruphert se atreve con todo y sus creaciones son únicas: "Hoy he inventado las casacas rusas bordadas, quiero mostrar a la mujer como con pelo y bordados se puede hacer una moda muy bonita", dejaba claro.

El de Tomelloso no solo conoce los secretos de la jet set si no también del más allá. Es santero y amante de los temas esotéricos: "Es la primera vez que debuto de santero. Voy a tirar las conchas por Felipe y doña Letizia. Va a ser dificultoso el camino, no van a tener la vida fácil", confesaba allá por el año 2004.

Disfruta de la entrevista del peluquero que más cabelleras de famosos ha tocado.