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El riesgo de pedirle a la Inteligencia Artificial que te genere una dieta: ¿son realmente saludables?

Las dietas generadas por inteligencia artificial despiertan curiosidad, pero los nutricionistas advierten de que pueden presentar carencias importantes y no siempre son adecuadas para la salud.

Nutriman

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Cada vez más personas recurren a la Inteligencia Artificialpara planificar su alimentación, pero los especialistas piden cautela. Según nos cuenta Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, las dietas demasiado restrictivas no son recomendables y la pérdida de peso debería ser progresiva, idealmente entre medio kilo y un kilo por semana.

Uno de los principales problemas detectados en este tipo de dietas es la falta de hierro. Cuando la dieta aporta menos de lo necesario, aumenta el riesgo de anemia, algo que puede provocar cansancio constante e incluso afectar a la concentración y al rendimiento mental.

También preocupa la escasa presencia de calcio. En algunos casos, la cantidad apenas alcanza la mitad de lo que necesita una mujer, algo especialmente delicado en etapas de la vida en las que es fundamental cuidar los huesos y prevenir problemas como la osteoporosis.

A esto se suma el déficit de vitamina D, que en ciertos planes ni siquiera llega a cubrir un tercio de las necesidades diarias. Aunque la exposición al sol puede ayudar a compensarlo, esta carencia agrava el problema del calcio y puede perjudicar aún más a los huesos.

Por todo ello, Nutriman recuerda que la nutrición va mucho más allá de calcular calorías y que ningún sistema automático puede sustituir el criterio de un profesional de la salud. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!

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