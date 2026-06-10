El rey Felipe VI y la reina Letizia saludan personalmente a Y ahora Sonsoles durante la visita del papa León XIV

Barcelona vive hoy una jornada marcada por la presencia del papa León XIV, que sigue adelante con su recorrido por España. La agenda de este miércoles incluye varias paradas de gran simbolismo, entre ellas una visita a la cárcel, una misa en la Sagrada Familia y un encuentro con los más necesitados en el barrio de El Raval.

La expectación es máxima. Desde su llegada, miles de personas se han acercado para verlo y participar en los actos organizados en su honor. Más allá de la dimensión religiosa, la visita está generando un importante movimiento social, institucional y turístico.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, han visitado la basílica de la Sagrada Familia, donde se producirá un encuentro único con el sumo pontífice. Allí, nuestra compañera Pepa Romero ha logrado que sus Majestades saluden personalmente a nuestras cámaras. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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