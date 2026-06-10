ÚLTIMA HORA
El rey Felipe VI y la reina Letizia saludan personalmente a Y ahora Sonsoles durante la visita del papa León XIV
Pepa Romero logra que los reyes de España saluden al programa de Y ahora Sonsoles durante la visita del pontífice en Barcelona.
Publicidad
Barcelona vive hoy una jornada marcada por la presencia del papa León XIV, que sigue adelante con su recorrido por España. La agenda de este miércoles incluye varias paradas de gran simbolismo, entre ellas una visita a la cárcel, una misa en la Sagrada Familia y un encuentro con los más necesitados en el barrio de El Raval.
La expectación es máxima. Desde su llegada, miles de personas se han acercado para verlo y participar en los actos organizados en su honor. Más allá de la dimensión religiosa, la visita está generando un importante movimiento social, institucional y turístico.
Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, han visitado la basílica de la Sagrada Familia, donde se producirá un encuentro único con el sumo pontífice. Allí, nuestra compañera Pepa Romero ha logrado que sus Majestades saluden personalmente a nuestras cámaras. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
Más Noticias
- La opinión de los sacerdotes de El Raval sobre el encuentro del Papa con Bad Bunny: "Muchas veces yo escucho su música"
- La sobrina nieta de Gaudí, emocionada ante el gesto del papa León XIV: "Tengo el corazón en un puño"
- Vecinos de El Raval, emocionados ante la visita del papa León XIV: "Tenemos un estigma que nos persigue"
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad