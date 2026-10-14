Mejores momentos | 14 de octubre
Virginia arrasa en las pruebas de velocidad y duplica el premio para ganar 600 euros
Virginia está demostrando ser una auténtica maestra en las pruebas de velocidad y, en el panel triple, ha conseguido duplicar el premio para llevarse 600€.
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Las pruebas de velocidad requieren de una absoluta agudeza mental, habiendo de resolver el panel en tiempo récord cuando la cuenta atrás genera presión en los concursantes. Una cualidad que Virginia ha demostrado tener, siendo una auténtica maestra en estos paneles.
Y es que, si bien arrancaba el programa llevándose la Prueba de Velocidad musical, el verdadero triunfo llegaba poco después con la Triple Prueba de Velocidad. La concursante ha resuelto los tres paneles para multiplicar los 300€ y así enfundarse 600€ en el acto.
Con la pista “da pena tirarlo”, Virginia se ha ido adelantando a sus compañeros con cada nueva pantalla que salía. ¿Quieres verlas al completo? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.
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