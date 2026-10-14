“No has conseguido nada de pasta y tienes 425 euros”: La estratégica jugada de Yago

Virginia había arrancado con fuerza en La ruleta de la suerte hasta que, ya con 425€ acumulados en su marcador, ha optado por comprar la O de Oviedo. ¿El problema? No figuraba en el panel y ha perdido el turno para cedérselo a Yago, que se disponía a estrenarse en el programa.

En su primera tirada ha conseguido el gajo de Todas las vocales, que guardaba cuidadosamente para más adelante. Justo después, ha ido a parar al Me lo quedo, que ya apuntaba maneras para su jugada. Ahora bien, no ha querido parar ahí y ha vuelto a hacer girar la ruleta para conseguir el Comodín.

El concursante, sabiendo qué ponía en la pantalla de Brian, ha optado por gastar el Me lo quedo y robarle el dinero a Virginia. “No has conseguido nada de pasta y tienes 425”, le ha comentado Jorge Fernández justo antes de que Yago resolviera la prueba y celebrara este exitoso panal.

¿Te lo has perdido? Dale play al vídeo de arriba.