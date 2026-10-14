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Mejores momentos | 14 de octubre

“¡Muy buena tirada!”: Virginia se lleva 1.625 euros del Bote y se cuela en la Gran Final

El Panel con Bote es el más jugoso de todos y Virginia, consciente de ello, ha decidido ir a por todas cuando le ha llegado el turno.

Virginia en La ruleta de la suerte

“¡Muy buena tirada!”: Virginia se lleva 1.625 euros del Bote y se cuela en la Gran Final

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Borja Tamayo
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Yago pretendía llegar a la Gran Final y no pensaba dejar que el Panel con Bote le robara su hueco en la última prueba del programa. Por eso, ha gastado el gajo de Empiezo yo y se ha dispuesto a tirar de la ruleta. ¿El problema? Ha caído en un Pierde Turno cuando ya tenía el panel lo suficientemente avanzado como para dejárselo en bandeja al resto de los concursantes.

José, que hasta el momento no había tenido especial fortuna, veía altamente probable llegar a la casilla dorada para triunfar a lo grande en la recta final del día. Sin embargo, un mal lanzamiento ha echado por tierra sus planes, yendo a parar a la Quiebra.

Así, Virginia recogía el testigo de su compañero contra toda probabilidad. Después de ganarse una Ayuda final, la concursante ha apuntado al Bote. ¡1.625€ directamente a su bolsillo y pase asegurado a la Gran Final!

¿Quieres ver este emocionante panel? Dale play al vídeo de arriba y disfrútalo tantas veces como quieras.

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