Rafael Amargo, en libertad con cargos, mantiene que su contacto con las drogas es sólo para consumo propio

Rafael Amargo ha quedado en libertad con cargos después de haber sido detenido acusado de tráfico de drogas. El juez ha estimado que no hay un riesgo alto de fuga, por lo que no debe continuar en prisión, pero tendrá que comparecer cada 15 días y no salir del país.

La prueba clave que lo han llevado de nuevo a ser arrestado han sido las conversaciones de WhatsApp con sus clientes, que apoyan la teoría de que el bailaor traficaba en su casa con sustancias.

Esta es la segunda vez que Amargo es detenido por este asunto. La primera fue en diciembre de 2020, acusado de tráfico y de liderar una banda criminal, aunque también quedó en libertad hasta el juicio que se celebrará en junio de este año.

Han sido meses de vigilancia hasta que han vuelto a detenerlo. Fue en Alicante, donde el bailaor aseguraba haberse mudado para comenzar desde cero. Esta vez, sin embargo, es algo diferente porque además será investigado por atentado a agente de la autoridad y dos delitos de lesiones que cometió al resistirse a su detención.

Ante el juez, el bailaor ha negado traficar, pero sí ha confesado que consume y que ese es el único contacto que tiene con estas sustancias. Además, ha alegado estar en tratamiento por una enfermedad y tener problemas económicos por los que ha tenido que vender su domicilio y mudarse a casa de sus padres.

Su abogado, por su parte, niega la agresión a los agentes y que trafique, aunque sí reconoce que Amargo pueda tener un problema con la droga.