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Muere una luchadora e influencer de 23 años tras ser arrollada por un camión

Un testigo del accidente denuncia que los médicos del hospital se reían mientras intentaban salvar a la luchadora checa.

Dominika Elischerova posando con un trofeo

Dominika Elischerova posando con un trofeo@minaisbest vía Threads

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Manuel Pinardo
Publicado:

Dominika Elischerova, famosa influencer y luchadora de Muay Thai, que suma 80.000 seguidores, ha muerto arrollada por un camión cuando esta se dirigía a una sesión de entrenamiento en Tailandia.

Informan medios tailandeses que un camión embistió la motocicleta en la que viajaba la luchadora de la República Checa. Dominika era muy famosa en su país tras aparecer en 'Clash of the Stars', un programa de televisión de deportes de combate.

Estuvo en coma cuatro veces

Dominika fue trasladada de urgencia al hospital tras la colisión. Uno de los testigos, el luchador Samir Margina, le dio dinero a todos los médicos animando a que dieran lo mejor de sí para reanimar a Mina, conocida así en sus redes sociales.

"El corazón de Mina ha fallado tres veces, y ahora por cuarta vez; le han dejado en coma cuatro veces", relató Samir. El luchador y compañero de Mina que fue testigo del accidente, denuncia en CNN Prima que los médicos se reían mientras intentaban salvar a la luchadora.

"Con profunda tristeza anunciamos que Dominika ha perdido su última batalla en el hospital".

"Gracias por las hermosas experiencias"

Tras conocer la muerte de Dominika Elischerova, su compañero alzó la voz en redes sociales para despedirse de ella. "Fuiste la mayor luchadora y siempre lo serás. Gracias por las hermosas experiencias".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores checo, declaró a los medios locales que Mina falleció a pesar de los esfuerzos médicos por reanimarla.

"Con profunda tristeza anunciamos que Dominika ha perdido su última batalla en el hospital. Nuestra luchadora, presentadora, amiga y, sobre todo, parte de nuestra familia, ha fallecido", confirmaron en Clash MMA.

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