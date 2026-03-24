Planificar la cesta de la compra ante la subida de precios: estos son los alimentos frescos que duran más tiempo en buen estado

El encarecimiento de los alimentos por la subida de costes como la gasolina o los fertilizantes está llevando a muchos consumidores a plantearse hacer acopio. Sin embargo, mientras conservas y congelados no presentan problemas, los productos frescos pueden acabar desperdiciándose.

Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, nos cuenta que no todos los alimentos frescos duran lo mismo, por lo que conviene seleccionar bien cuáles comprar en mayor cantidad. La clave está en conocer su tiempo de conservación para evitar que se estropeen antes de consumirlos.

Entre los más duraderos destacan frutas como manzanas o naranjas y verduras como patatas o cebollas, que pueden aguantar varias semanas. En cambio, productos como fresas, lechuga o ciertas carnes y pescados apenas duran unos días o incluso horas.

Además, factores como el contenido de agua o la liberación de etileno, como en el aguacate, influyen en su conservación. Por ello, Nutriman recomienda planificar la compra y el almacenamiento para reducir el desperdicio y ahorrar en la cesta de la compra. ¡Dale al play para ver qué alimentos duran más tiempo!