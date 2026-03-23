¡Mask Singer vuelve por todo lo alto! Descubre algunas de las nuevas máscaras

Mask Singer es un formato que aúna talento musical, sorpresas y puro espectáculo. En él, famosos nacionales e internacionales se esconden bajo una máscara y tratan de despistar a los investigadores para no ser descubiertos.

Esta quinta temporada cuenta con nuevos investigadores, cambios en la dinámica y disfraces increíbles que prometen un show nunca antes visto. ¿Serán capaces Ana Milán, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Juan y Medio de destapar a las grandes personalidades que se ocultan bajo las máscaras?

Loro dará que hablar

Una de los primeros disfraces que se ha dado a conocer ha sido Loro. El pájaro tropical más fiestero que existe está dispuesto a comerse el escenario y pelear hasta el final para tratar de ganar la ansiada máscara dorada.

Loro Mask Singer | antena3.com

Micrófono, dispuesto a dar el do de pecho

Otra de las máscaras que no ha pasado desapercibida es Micrófono. El gran símbolo de la música llega dispuesto a amplificar el espectáculo, dar el do de pecho en cada actuación y dejarse la voz en cada actuación.

Micrófono Mask Singer | antena3.com

Chihuaha ladrará y... ¿morderá?

Chihuahua promete ser uno de los disfraces más animales de la temporada. Pequeño pero matón, este intrépido perro promete sorprender sobre el escenario, ladrar más fuerte que nadie y luchar hasta el final.

Chihuahua Mask Singer | antena3.com

Pizza promete un show sabroso

Una de las máscaras más apetecibles de esta edición es Pizza. Con todos los ingredientes para triunfar, promete un show de lo más sabroso, repartiendo ritmo y energía en cada una de sus apariciones.

Pizza Mask Singer | antena3.com

Labios, dispuesto a besar el éxito

Sensual y misteriosa, así es esta máscara. Labios llega dispuesta a no guardar ningún secreto, enamorar al público con cada actuación y encandilar con su labia a los investigadores.

Labios Mask Singer | antena3.com

Momia, la más terrorífica

Momia promete poner la piel de gallina de todos los espectadores con unas actuaciones de miedo. La más lúgubre de las máscaras de la temporada luchará por renacer sobre el escenario en cada programa.

Momia Mask Singer | antena3.com

Semáforo cambiará el ritmo

Por último, Semáforo se presenta como una de las más originales. Con la capacidad de parar y arrancar el espectáculo a su antojo, promete marcar el ritmo del programa y avanzar con paso firme hacia la ansiada máscara dorada.