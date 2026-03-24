Asesinan a tiros a Hugo Mosshagen, portero de 20 años del BK Forward de Suecia

El futbol sueco se encuentra en shock después de trascender la trágica y triste noticia de la muerte de Hugo Mosshagen, portero de 20 años del BK Forward de Suecia. El joven guardameta fallecía el pasado sábado en mitad de un tiroteo en Väster, Örebro. Mosshagen fue trasladado a un hospital con heridas graves, pero no nada se pudo hacer por salvarle la vida, según informa TV4 Nyheterna y Expressen.

Al parecer, la policía sueca trabaja con la posibilidad de que Hugo Mosshagen no fuera "el objetivo real" y que su muerte sea furto de un tiroteo erróneo, según informa Expressen. "La teoría principal es que otra persona, que estaba en compañía de Hugo Mosshagen cuando se dispararon los disparos, era el objetivo", señala el citado medio, haciéndose eco de las declaraciones de Jonas Lundh, subjefe de la zona de policía local.

"Ahora mismo, en la investigación preliminar, no vemos que esto se incline hacia ningún tipo de delito relacionado con pandillas", señaló el portavoz de prensa policial, Anders Dahlman, en declaraciones que recoge SVT Nyheter.

"Que otra persona decida y pueda quitarle la vida a otra persona es una locura total"

Joakim Gunnarsson, el padre de Hugo Mosshagen, ha concedido una entrevista al periódico sueco Expressen en la que asegura que el sueño de su hijo era "convertirse en futbolista profesional". "Su gran sueño era convertirse en futbolista profesional. Dedicó todo su tiempo y este año iba a ser el suyo", apunta el padre del joven portero sueco.

"Es un vacío. Un segundo estás muy enfadado y al siguiente estás triste. Porque has perdido a uno de tus hijos de una forma completamente innecesaria. De una manera completamente sin sentido", añade Joakim Gunnarsson.

"Que otra persona decida y pueda quitarle la vida a otra persona es una locura total. Se convierte en ira que otra persona pueda decidir cómo debe ser una vida. No debería ser así para nadie, pase lo que pase. Ahora le ha tocado a mi hijo y es una gran pérdida, y sientes orgullo por el hijo que tuviste", explica Joakim Gunnarsson al atender a TV4 Nyheterna en su casa en Örebro.

Jonas Lund, subjefe local de la policía en Örebro, aseguró a TV4 News que "por las pistas que estamos investigando, la mayoría indican que la víctima prevista era alguien distinto al fallecido". De momento, la policía no ha realizado detenciones y la investigación continúa abierta.

El club BK Forward emitía este mismo lunes una publicación en la que lamentaba la triste y terrible noticia del asesinato de Hugo Mosshagen.

"En memoria de Hugo. La tristeza es grande, pero en medio de la oscuridad la memoria de Hugo perdura. En cada recuerdo. En cada risa. En cada persona que tocó. Ayer nos despertamos con un suceso terrible. Estamos de luto por un portero muy agradable y talentoso, un valioso compañero de equipo y amigo", indica el club sueco en sus redes sociales.

"Las velas estaban encendidas en el funeral de la iglesia, y en el club, su camisa y guantes colgaban en la cabina, rodeados de fotos, velas y flores. Cuando cayó el atardecer, sus compañeros de equipo fueron al monumento para encender la última vela de la noche, un intento de mantener alejada la oscuridad, aunque ninguna luz puede reemplazar lo que se ha apagado", lamenta el BK Forward.