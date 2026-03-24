Mario teme que el temporal en Canarias arrase con su casa, situada en un barranco: "Esto no lo habíamos vivido nunca"
La borrasca Therese azota Canarias y provoca destrozos, cortes de carreteras e inundaciones. Una situación que hace que las calles se llenen de agua y de miedo.
La situación en Canarias comienza a volverse insostenible. La borrasca Therese ha provocado inundaciones, cortes de carreteras y destrozos por varias localidades.
Tras declararse el nivel dos de emergencia, la UME se ha desplegado en Gran Canaria. Los barrancos y las presas amenazan con desbordarse y el Cabildo pide ayuda para evitar víctimas mortales.
Mario, vecino de Tenerife, tiene miedo de que el barranco en el que está situada su casa se desprenda. "Esto no lo habíamos vivido nunca", señala, "los bomberos han rescatado a dos personas sin techo del barranco".
Vecinos como Mario afirman que no están acostumbrados a temporales tan largos y dañinos. "No paraba de llover, las carreteras eran ríos de agua", advierte Mario.
