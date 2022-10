Las primeras palabras de María del Monte tras su boda: "Voy a seguir preservando mi vida privada"

María del Monte ha celebrado su boda con Inmaculada Casal este fin de semana en secreto en un hotel en Sevilla. La pareja se dio el sí, quiero el pasado mes de julio, poco después de que la cantante reivindicara su sexualidad en el pregón del Orgullo en Sevilla. El pasado 22 de octubre, ambas quisieron celebran su enlaza con su entorno más cercano.

Pocos invitados y la discreción han primado en el enlace de las sevillanas. La artista ha querido entrar en exclusiva en nuestro programa para hablar acerca de su enlace: “Yo no he compartido ninguna foto, yo voy a seguir siendo discreta con mi vida privada porque no me apetece venderla". Además, la andaluza asegura que pasaron un buen día con unos amigos : "Me estuve tomando unas copas con unos amigos". Antes de finalizar, María lanzaba un claro mensaje: "Todos los días son importantes, no solo uno cuando se casa una".