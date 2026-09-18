El presidente del Puerto de Ceuta afirma que nadie le avisó de cuándo iba a realizarse el traslado de migrantes

Miles de migrantes han sido trasladados durante la mañana del 18 de septiembre de los asentamientos improvisados al campamento oficial del Puerto de Ceuta habilitado temporalmente. Un traslado lleno de tensión, golpes y heridos, ya que la instalación tiene espacio para 1.700 personas y muchos de ellos se han quedado fuera.

La policía ha tenido que intervenir ante el caos durante el traslado, incluso dando tiros al aire para tratar de restablecer el orden. Aun así, los agentes se han visto desbordados y miles de migrantes se han quedado a las puertas del campamento.

"Se veía venir", advierte Juan Manuel Doncel, el presidente del Puerto de Ceuta, "lo que es más grave es que ni siquiera yo tenía conocimiento de que iba a ser hoy". Este asegura que nadie avisó de cuándo se realizaría el traslado.

Doncel señala que, al haber un mando único, debería haberse tenido mayor comunicación. "Yo no digo que me tendría que haber informado directamente el Ministro, pero nadie me ha llamado para avisarme de cuándo era el traslado".