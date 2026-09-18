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Julio Iglesias Jr. destapa sus anécdotas más surrealistas con la prensa: de sus ‘ataques’ a los paparazzi a sus pactos secretos

El cantante ha contado con su hermana Tamara Falcó algunas de las situaciones que vivió con los paparazzi.

Julio Iglesias Jr.

Julio Iglesias Jr. destapa sus anécdotas más surrealistas con la prensa: de sus ‘ataques’ a los paparazzi a sus pactos secretos

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Julián López
Julián López
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La dupla que han formado Tamara Falcó y Julio Iglesias Jr. en El Hormiguero ha dado mucho juego. Los hermanos se han desenvuelto con Pablo Motos y han contado muchas anécdotas de la familia.

Julio Iglesias Jr. en El Hormiguero

Repasando su infancia y juventud, el presentador ha querido saber algunas de las bromas que han vivido los hermanos, y Tamara Falcó ha recordado una vez en la que Julio Iglesias Jr. se compró una pistola de paintball… ¡para disparar a los paparazzi desde la ventana!

“Le daba la bala y se hacían los muertos”, señalaba Julio Iglesias Jr., aunque Tamara Falcó ha recordado una anécdota todavía más surrealista. “Había uno que les compraba”, ha comentado la Marquesa de Griñón, refiriéndose a sus hermanos Enrique y Julio.

“¿El que nos traía chicas?”, ha preguntado Julio Iglesias Jr., para situar al paparazzi y provocando las carcajadas del público y de su hermana. El cantante ha puntualizado que, cuando eran menores de edad, ‘negociaban’ con un paparazzi fotos de ellos en un yate a cambio de que unas chicas les acompañasen.

“Lo hacían encantados”, ha señalado Tamara mientras que Pablo Motos ha alucinado con el ‘win to win’ que se traían entre manos los hermanos. ¡Dale al play y revive este momentazo en el vídeo de arriba!

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