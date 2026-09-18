Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NO TE LO PIERDAS

¿Truhan o señor?: Trancas y barrancas preparan el juego definitivo para Julio Iglesias Jr.

Trancas y Barrancas han preparado un juego personalizado para Julio Iglesias Jr. con el nombre perfecto para el cantante: "¿truhan o señor?"

Julio Iglesias Jr. en El Hormiguero

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Julio Iglesias Jr. nos ha regalado una entrevista repleta de anécdotas de la infancia, recordando junto a su hermana Tamara Falcó grandes momentos que compartieron en el pasado. Sin embargo, en cuanto la colaboradora de El Hormiguero ha abandonado la mesa, las hormigas han entrado en acción para cambiar la nostalgia por diversión.

Con el juego "¿Truhan o señor?", Pablo Motos y Julio Iglesias Jr. han ido respondiendo las preguntas más comprometidas de Trancas y Barrancas.

¿Alguno ha besado a más de dos chicas en una noche? ¿Han aprendido a preparar carbonara para ligar? ¿Roban los jabones de los hoteles? ¿Han corrido delante de la policía? La lista de interrogantes ha sido tan diversa como curiosa. De hecho, han dado pie a confesiones absolutamente inesperadas como el paso del cantante por la cárcel.

No obstante, a la hora de la verdad, solo hay una pregunta que hay que responder: ¿quién de los dos es más truhan y quién es más señor? ¡Descúbrelo dando play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

¡Vuelve La Voz! Sigue en directo el gran estreno

La Voz 2026 en directo: sigue minuto a minuto el estreno de la nueva temporada

Caos durante el traslado al campamento del puerto

Máxima tensión en las playas de Ceuta por el traslado al campamento del puerto: "La situación es caótica"

Julio Iglesias Jr. en El Hormiguero

¿Truhan o señor?: Trancas y barrancas preparan el juego definitivo para Julio Iglesias Jr.

VECINA CEUTA
CAOS EN CEUTA

Miriam, vecina ceutí preocupada por el traslado: "Me he despertado del susto, pensaba que era otra avalancha"

El exministro de Defensa Trillo
Traslado de migrantes

Trillo reclama un "estado de excepción" ante la situación en Ceuta: "El Ejecutivo miente descarada y permanentemente"

El exquisito bonito con compota de cebolla preparado por Joseba Arguiñano y Paula Leitón
¡DELICIOSO!

Textura, sabor y el punto exacto: el exquisito bonito con compota de cebolla preparado por Joseba Arguiñano y Paula Leitón

Joseba Arguiñano ha dado la bienvenida a Paula Leitón al plató y ha preparado junto a la campeona olímpica un delicioso bonito con compota de cebolla. ¡Para chuparse los dedos!

El truco de Joseba Arguiñano para conseguir el mejor bonito poco hecho
¡Toma nota!

¿Se acabó el vuelta y vuelta?: el truco de Joseba Arguiñano para conseguir el mejor bonito poco hecho

Siempre se ha dicho que, para conseguir un plato poco hecho, basta con vuelta y vuelta. No obstante, Joseba Arguiñano se ha quedado con el 50% de esta expresión a la hora de preparar un exquisito bonito.

psoe ceuta

El PSOE teme a que Gonzalo Sanz pueda desmontar el relato sobre Ceuta: ¿Dónde está?

EXCLUSIVA ESPEJO

Uno de los primeros agentes en intervenir en Ceuta habla en exclusiva para 'Espejo Público': "Peligró nuestra integridad física"

Marco Antonio Gómez

"Queremos ser agentes de la autoridad": portavoz militar denuncia su "presencia estática" durante los incidentes en Ceuta

Publicidad