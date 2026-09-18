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¿Truhan o señor?: Trancas y barrancas preparan el juego definitivo para Julio Iglesias Jr.
Trancas y Barrancas han preparado un juego personalizado para Julio Iglesias Jr. con el nombre perfecto para el cantante: "¿truhan o señor?"
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Julio Iglesias Jr. nos ha regalado una entrevista repleta de anécdotas de la infancia, recordando junto a su hermana Tamara Falcó grandes momentos que compartieron en el pasado. Sin embargo, en cuanto la colaboradora de El Hormiguero ha abandonado la mesa, las hormigas han entrado en acción para cambiar la nostalgia por diversión.
Con el juego "¿Truhan o señor?", Pablo Motos y Julio Iglesias Jr. han ido respondiendo las preguntas más comprometidas de Trancas y Barrancas.
¿Alguno ha besado a más de dos chicas en una noche? ¿Han aprendido a preparar carbonara para ligar? ¿Roban los jabones de los hoteles? ¿Han corrido delante de la policía? La lista de interrogantes ha sido tan diversa como curiosa. De hecho, han dado pie a confesiones absolutamente inesperadas como el paso del cantante por la cárcel.
No obstante, a la hora de la verdad, solo hay una pregunta que hay que responder: ¿quién de los dos es más truhan y quién es más señor? ¡Descúbrelo dando play al vídeo de arriba!
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