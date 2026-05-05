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Hablamos con un pasajero a bordo del crucero contagiado con hantavirus: "Seguimos estando bien atendidos"
Jake Rosmarin es uno de los pasajeros que viaja a bordo del crucero de lujo en el que han muerto tres personas, presuntamente por hantavirus. En Y ahora Sonsoles, nos cuenta cómo se está viviendo la situación.
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Un crucero de lujo que cubría la ruta entre Argentina y las Islas Canarias ha encendido las alertas sanitarias en nuestro país por un posible brote de hantavirus. La embarcación, que permanece en cuarentena en Cabo Verde, podría desembarcar en Canarias.
A bordo del buque ya ha habido tres víctimas mortales. Existen otros siete casos sospechosos de hantavirus y uno de ellos se encuentra en estado crítico. Aunque aún se desconoce cuál será el destino final del buque, España ha pedido que se evacúe a los contagiados en Cabo Verde, sin pasar por Canarias como estaba previsto en un principio.
Jake Rosmarin es uno de los pasajeros que viaja a bordo del crucero y que ha visibilizado la situación por redes sociales. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con él, que ha mandado un mensaje de calma.
"Han estado haciendo todo lo posible para mantener a los pasajeros seguros, informados y lo más cómodos posible durante este tiempo", señala, "se han implementado medidas de seguridad, incluyendo el distanciamiento social y el uso de mascarillas".
Según nos cuenta, al tratarse de un buque de expedición, las medidas de seguridad y limpieza son muy rigurosas. "El barco se mantiene con estándares muy elevados, y las sugerencias de que no está limpio no son correctas", afirma Jake Rosmarin.
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El influencer deja claro que los pasajeros están bien atendidos y siguiendo las sugerencias de los especialistas y la tripulación: "Por el momento, seguimos confiando en que la situación se resuelva pronto".
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