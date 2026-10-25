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El triple panel de La ruleta que destapa la faceta torpe de Jorge Fernández: “Nos ha pasado a todos en el cole”

El presentador de La ruleta se sincera y comparte un torpe y entrañable recuerdo de sus años de colegio.

Jorge Fernández

El triple panel de La ruleta que destapa la faceta torpe de Jorge Fernández: “Nos ha pasado a todos en el cole”

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Julián López
Julián López
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La naturalidad y el sentido del humor son marcas de la casa en La ruleta de la suerte. El formato diario conducido por Jorge Fernández regala habitualmente momentos de complicidad con los concursantes y el público, demostrando que cualquier anécdota trivial puede convertirse en el centro de atención.

En esta ocasión, la resolución de la triple prueba de velocidad conectó de inmediato con las experiencias personales tanto de los participantes como del propio presentador.

Con la pista ‘¡Qué torpe soy!’, los concursantes y Jorge Fernández abrieron un divertido debate sobre esos pequeños accidentes domésticos que a todos nos han ocurrido alguna vez, sobre todo en la época escolar.

Entre risas y muestras de complicidad, Jorge Fernández no dudó en confesar con total simpatía situaciones cómicas de su día a día. "Estoy viendo los paneles, y me han pasado las tres", apuntó el presentador entre bromas.

Como adelantó Jorge Fernández, los hechos que se escondían tras los dos primeros paneles los sufrió en el colegio, al igual que los concursantes. En cambio, el último lo sufrió hace apenas unos meses. ¿Quieres descubrir esta faceta torpe del presentador de La ruleta? ¡Dale al play al vídeo y no te lo pierdas!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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