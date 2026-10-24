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MEJORES MOMENTOS | 24 de octubre

Jorge Fernández pone delante de Jesús “el mayor bote de la historia de La ruleta de la suerte noche”: ¿Resistirá la tentación?

La ruleta de la suerte noche tiene premios espectaculares. Pero jamás antes había habido un Panel con Bote tan elevado. ¿Será Jesús capaz de resistir la tentación?

La ruleta de la suerte

Jorge Fernández pone delante de Jesús “el mayor bote de la historia de La ruleta de la suerte noche”: ¿Resistirá la tentación?

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Borja Tamayo
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Jesús apuntaba maneras para llegar a la Gran Final; sin embargo, en La ruleta de la suerte noche todo puede cambiar radicalmente cuando llega el Panel con Bote. Esta prueba reserva 10.000€, más todo lo que se vaya acumulando en cada tirada para aquel que dé con la respuesta correcta al caer en la casilla dorada.

Sin embargo, el marcador del concursante ya superaba esta cifra inicial del Bote cuando las dudas lo han invadido. Tenía 10.800€ y, lejos de plantarse, ha optado por tirar de nuevo de la ruleta. ¡Y vaya lanzamiento! Ha caído en la casilla de los 2.000€ y ha multiplicado por cinco esta cifra al decir una consonante repetida en cinco ocasiones.

De este modo, ha logrado llegar a un marcador de nada menos que 20.800€. Ahora bien, la tentación también había crecido considerablemente. Jesús se enfrentaba, como bien le ha explicado Jorge Fernández, al “mayor bote de todos los paneles de toda la historia de La ruleta de la suerte noche” con 26.600€ de premio. Más de 47.400€ en total si caía en la casilla dorada y lo resolvía.

¿Habrá probado suerte? ¿Habrá sido conservador? ¡Dale play al vídeo para descubrirlo!

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