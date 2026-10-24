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MEJORES MOMENTOS | 24 de octubre

¿Tiene 20 novios?: Teresa protagoniza “el mejor guion de una presentación” en La ruleta de la suerte noche

Los nervios pueden jugar una mala pasada a cualquiera y Teresa lo ha experimentado en su presentación, considerada por el propio Jorge Fernández como “la mejor de la historia”.

Teresa en La ruleta de la suerte noche

¿Tiene 20 novios?: Teresa protagoniza “el mejor guion de una presentación” en La ruleta de la suerte noche

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Borja Tamayo
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No es fácil vencer a los nervios cuando se llega a La ruleta de la suerte noche. A fin de cuentas, hay mucho dinero en juego y la vida de los concursantes puede cambiar al terminar el programa. Sin embargo, Teresa ha sufrido los efectos de esta realidad muy pronto; concretamente durante su presentación.

Directora y guionista, natural de Manzanares y residente de Madrid, ha visitado el plató de Jorge Fernández y Laura Moure con un objetivo claro: irse a Argentina con su novio. Ahora bien, la presión del momento le ha jugado una mala pasada y ha arrancado la explicación de su sueño explicando que tiene “20 novios”.

“¡20 novios, por favor!”, ha exclamado al darse cuenta del error para, automáticamente, corregirse: “Hice 20 años, tengo solo una pareja”. El público y el presentador no han tardado en reaccionar a este lapsus entre aplausos y risas. “Ahora mismo está flipando”, le ha dicho Jorge sobre la pareja en cuestión: “César está flipando, y los otros 19 ni te cuento”.

Ya con la tirita de los nervios quitada, Teresa ha logrado explicar su meta con el hipotético premio de esta noche. ¿Lo conseguirá? Por el momento, puedes volver a ver lo que Jorge ha categorizado como “el mejor guion de presentación” en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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