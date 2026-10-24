Amanda se corona con el Panel con Pregunta: 8.550 euros y la ola más celebrada

El Panel con Pegunta llega con 2.000€ extras para el concursante que, después de leer correctamente la pantalla de Laura Moure, consiga dar con la respuesta correcta. Un premio que se añade directamente al marcador acumulado en la prueba y que Amanda no ha querido dejar escapar.

Si bien ha tenido ciertos momentos de mala suerte a lo largo de la velada, la fortuna parece haberse puesto de su lado en el que es su “panel favorito”. Porque, a lo largo de sus tiradas, ha conseguido pasar de 0€ a 6.550€, incluso cayendo en la casilla de la Mitad.

Su último lanzamiento es el que ha cambiado radicalmente las cosas. Tras acertar al gajo de los 5.000€ y a pesar de no aprovechar que había una letra duplicada, la concursante ha acumulado lo suficiente como para ganarse su primera ola. Una ola que ella misma ha celebrado por todo lo alto al haber respondido correctamente la pregunta planteada.

¿Te has perdido este panel? Dale play al vídeo de arriba para verlo tantas veces como quieras.