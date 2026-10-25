La actuación más sincera de La Voz: el desgarrador tributo de Ana a sus padres tras perderlos

El plató de La Voz se convirtió en un auténtico torbellino de emociones durante la última entrega de las Audiciones a ciegas. Entre los aspirantes que cruzaron las puertas del estudio para enfrentarse a los codiciados sillones rojos de los coaches se encontraba Ana, dispuesta a dejar el alma sobre las tablas.

La joven artista abrió su corazón ante las cámaras para relatar una historia de vida marcada por la superación. Tras perder a su madre cuando apenas tenía 10 años y sufrir recientemente la dolorosa pérdida de su padre, su gran apoyo como única hija, salir adelante se convirtió en un desafío constante.

El vínculo de Ana con la música nació precisamente en el calor del hogar, viendo junto a su padre programas musicales y soñando con pisar algún día el escenario de La Voz. Por ello, sentía que este era su momento clave: "Tenía una corazonada superfuerte" de que debía estar ahí, nos desvelaba Ana.

Con la firme convicción de dedicar su actuación a sus padres, la malagueña expresó con el alma en la mano que "desde el cielo me están acompañando". Un desgarrador y bellísimo tributo que conmovió por completo a los presentes en plató y dejó una de las actuaciones más humanas, sinceras e inolvidables de esta edición de La Voz.