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Álvaro Muñoz Escassi explica su forma de entender el amor: "Cuando estoy enamorado de alguien, se acaban las relaciones abiertas"

Álvaro Muñoz Escassi habla en La Mesa sobre su forma de entender las relaciones sentimentales, la diferencia entre sexo y amor y cómo cambia su actitud cuando se enamora. El jinete también reconoce que ha podido hacer daño a muchas mujeres a lo largo de su vida.

Álvaro Muñoz Escassi explica su forma de entender el amor: "Cuando estoy enamorado de alguien, se acaban las relaciones abiertas"

Álvaro Muñoz Escassi explica su forma de entender el amor: "Cuando estoy enamorado de alguien, se acaban las relaciones abiertas"

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Alejandro Hergon
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Escassi distingue entre sexo y amor

Álvaro Muñoz Escassi ha explicado en La Mesa que siempre ha diferenciado las relaciones sexuales de los sentimientos. "Yo es que separo, creo, yo por lo menos, separo lo que es el sexo de lo que es el amor", ha afirmado.

El jinete reconoce que puede mantener relaciones sexuales sin que exista amor, pero asegura que su actitud cambia cuando se enamora: "Cuando alguien me pica de verdad y siento amor, se acaban las relaciones abiertas y tal y cual. No soy capaz"

Durante la conversación, los demás invitados han cuestionado si esa forma de relacionarse puede confundirse con una infidelidad. Escassi ha defendido que, cuando establece una relación abierta, deja claras sus condiciones desde el principio, aunque también ha reconocido que al final de algunas relaciones pueden producirse situaciones complicadas.

"Me he dado cuenta de que a lo largo de mi vida he podido hacer mucho daño a muchas mujeres"

El momento más personal de su intervención ha llegado cuando Escassi ha reflexionado sobre las consecuencias de sus relaciones pasadas. "A lo largo de mi vida he podido hacer mucho daño a muchas mujeres, a muchas personas", ha reconocido.

El jinete ha insistido en que ahora intenta ser honesto con sus parejas desde el inicio y explicar qué tipo de relación quiere mantener. "Si tengo esta relación abierta es esto. Si me enamoro de alguien, es enamoramiento. Pero soy muy honesto con la pareja ahora mismo", ha asegurado.

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