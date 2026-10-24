Jesús aprovecha la quiebra de 11.500 euros de Amanda y consigue 8.000 euros en dos tiradas

Amanda tenía 11.500€ acumulados en el marcador y todavía dos consonantes pendientes de averiguar en el panel. Dos letras que le impedían ver la frase completa para resolverlo y así enfundarse este premio de cinco cifras al bolsillo. Lo cual, por desgracia, le ha obligado a volver a lanzar para caer directamente en la quiebra.

Jesús, que sí sabía el panel, lo ha tenido claro: apuntar a los 2.000€ para duplicar el bote con la V, que estaba repetida. ¡Dicho y hecho! En una sola tirada, ha logrado sumar 4.000€. No obstante, lejos de conformarse con este resultado, ha vuelto a lanzar para duplicarlo con un x2. ¡Otra diana!

En tan solo dos tiradas, el concursante ha acumulado la escandalosa cantidad de 8.000€. Ya con todas las letras reveladas, solo tenía que leer con calma la pantalla. Un cometido sencillo en comparación a la gesta que acababa de perpetrar y que, por supuesto, ha superado con solvencia.

Jesús ha celebrado junto al público esta merecidísima ola que, si no has visto, puedes disfrutar dando play al vídeo de arriba.