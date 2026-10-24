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MEJORES MOMENTOS | 24 de octubre

¡Justicia divina!: Jesús remonta tras un Se lo doy y se lleva la primera ola de la noche

Jesús ha tenido la mala suerte de caer en un Se lo doy y tener que ceder su premio acumulado hasta el momento. Una situación que ha revertido radicalmente en sus siguientes tiradas.

La ruleta de la suerte noche

¡Justicia divina!: Jesús remonta tras un Se lo doy y se lleva la primera ola de la noche

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Borja Tamayo
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La ruleta de la suerte noche es capaz de lo mejor y lo peor en un mismo turno. Porque, por muchos premios espectaculares que alberguen sus casillas, la realidad es que caer en un gajo malo puede echar por tierra los sueños de cualquiera. Una situación que Jesús ha vivido en sus propias carnes al toparse de frente con un Se lo doy.

Si bien es cierto que no llegaba a los 300€ acumulados, también lo es que se ha visto obligado a quedarse con 0€ en su marcador. Ahora bien, el concursante parece habérselo tomado como un reto porque, en tan solo cuatro lanzamientos más, ha logrado una remontada épica.

Cayendo en la casilla de 200€, en la de 1.500€, en la de 25€ y, por último, en la de 2.000€, Jesús se ha puesto con nada menos que 7.425€. La pista del panel ha hecho honor a su jugada: “Justicia divina”. Así, el concursante se ha ganado el primer gran premio de la velada y, con este, la primera ola del público.

¿Quieres ver este gran momento? ¡Dale play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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