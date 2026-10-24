La ruleta de la suerte noche nos regala otro programa inolvidable con los premios más increíbles

Jorge Fernández y Laura Moure salían al plató de La ruleta de la suerte noche anunciando premios realmente increíbles. Una promesa que se ha cumplido con contundencia, dejándonos paneles con olas que tanto el público como los concursantes han celebrado por todo lo alto.

Jesús ha sido indudablemente el gran campeón de la noche. Una victoria que ya se podría entrever cuando se llevaba la primera ovación del público al poco de empezar la velada con un premio de más de 7.000€. Sin embargo, sabía bien que esto solo era el principio de una noche para enmarcar.

Y es que, poco después de este triunfo, Jesús ha sabido aprovechar el fallo de su compañera Amanda. Cuando la concursante caía en la quiebra, él se ha dispuesto ha convertir los 0€ de su propio marcador en el máximo posible con tan solo dos tiradas. Así, conseguía 8.000€ en un abrir y cerrar de ojos, con ola de regalo incluida.

Amanda, por su parte, ha sabido enmendar su error en una sola prueba. Para ella, el Panel con Pregunta era su favorito y no ha querido desaprovechar la oportunidad que se presentaba frente a ella. La concursante ha lanzado con más convencimiento esta vez y, tras resolver y responder correctamente el interrogante planteado, se ha ganado la ovación del público y 8.550€.

Teresa, por su parte, no ha tenido la misma fortuna que sus compañeros. Si bien en el Panel con Bote todo podía cambiar, sus 7.500€ acumulados estaban muy lejos del dinero de sus compañeros. Una realidad que, finalmente, no ha logrado revertir.

Jesús ha sido el responsable de triunfar, de nuevo, en dicho panel. No se ha conformado con los 10.800€ que tenía en el marcador y, en una heroicidad, ha tirado de la ruleta para alcanzar los 20.800€. Momento en el que tenía una compleja decisión que tomar: apuntar a la casilla dorada para ganar otros 26.600€ extras o quedarse como estaba.

Las dudas no lo han traído especialmente de cabeza y, sin más dilación, se ha dispuesto a resolver el panel para finalizar el programa, todavía con la Gran Final pendiente, con nada menos que 49.225€.

Jesús se ha enfrentado al último panel con la posibilidad de irse por la puerta grande con los 100.000€. No obstante, no ha logrado resolver la Gran Final y, ya en ese momento por fortuna, el sobre escogido no se correspondía con el premio de las seis cifras.

Sea como sea, La ruleta de la suerte noche nos ha regalado otra velada repleta de emoción, diversión y con grandes momentos que resultarán muy difíciles de olvidar.