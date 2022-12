Penélope ante el error cometido por la policía: "Imagínate que tu casa sea el lugar más inseguro del mundo"

¿Conseguirán conciliar el sueño? Penélope y su familia, un marido y un hijo de 12 años, estaban durmiendo. Eran en torno a las siete de la mañana y se despertaron de manera inesperada ante lo sucedido.

Un total de seis agentes de policía entraron en su casa y les apuntaron con pistolas en mitad de la noche. Los agentes irrumpieron en el salón por una confusión. De hecho, en el domicilio no encontraron rastro de la droga ni de los sospechosos que tenían por objetivo.

Desde ese momento, concebir en sueño en casa de Penélope es algo prácticamente imposible ya que les ha dejado traumatizados. Han llegado hasta el punto de que el menor de 12 años tiene que tomar medicación para dormir.

Hemos podido hablar con Penélope, quien nos ha contado como vivió ese momento: "Cuando ya se dan cuenta de que no es el domicilio al que tiene que venir, me dejan ir con el niño, quien está con las manos en alto y en shock". Ha confesado que "es muy complicado hacerlo llevar" y que "no me quiero aprovechar de esto. No quiero que vuelva a pasar nunca, no se puede".

En las últimas horas, la Policía Nacional ha confirmado el error que cometieron, pero han querido dejar claro que es algo muy inusual en este tipo de intervenciones.