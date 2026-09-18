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ESTAFA

Paqui, estafada hasta vender su casa en nuda propiedad: "Nos hicieron creer que estábamos firmando la Ley de Segunda Oportunidad"

La policía ha desarticulado una banda de delincuentes que estafaban a personas mayores y vulnerables para comprarles la nuda propiedad de sus casas. Una situación de la que Francisca ha sido víctima.

Paqui

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Paqui, una vecina de 62 años de Carabanchel, ha sido víctima de una estafa que ahora mismo está a la orden del día: la llamada estafa sin fin. Los estafadores convencen a personas vulnerables de que compren ciertos productos hasta que se quedan con sus casas.

En 2024 empieza a contratar productos a través de unos comerciales que tienen sus datos y le aseguran que debe hacerlo por un supuesto contrato de continuidad. "Quería montar una consulta de fisio en casa, me compré una camilla y me obligaban a comprar otros cinco productos", recuerda.

Las deudas comienzan a acuciarla y, al buscar una salida a sus deudas, le proponen la Ley de Segunda Oportunidad: "Nos hicieron creer que estábamos firmando la Ley de la Segunda Oportunidad y estábamos firmando la venta de la nuda propiedad".

Con la nuda propiedad, su vivienda fue valorada en unos 32.000 euros, aunque solo recibe 10.000 y mantiene el usufructo. "Sospeché porque los notarios hacen muchas preguntas y aquel no me hizo ninguna", señala,

De pronto, los pagos mensuales de 1.000 euros se interrumpen y la Policía Nacional le informa de que puede haber sido víctima de una estafa. Ahora, la policía ha desarticulado la banda de criminales que se dedicaban a estafar a decenas de personas. Por suerte, han bloqueado la venta de casi cincuenta viviendas que esta banda tenía en proceso de venta, incluida la de Paqui.

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