ESTAFA
Paqui, estafada hasta vender su casa en nuda propiedad: "Nos hicieron creer que estábamos firmando la Ley de Segunda Oportunidad"
La policía ha desarticulado una banda de delincuentes que estafaban a personas mayores y vulnerables para comprarles la nuda propiedad de sus casas. Una situación de la que Francisca ha sido víctima.
Publicidad
Paqui, una vecina de 62 años de Carabanchel, ha sido víctima de una estafa que ahora mismo está a la orden del día: la llamada estafa sin fin. Los estafadores convencen a personas vulnerables de que compren ciertos productos hasta que se quedan con sus casas.
En 2024 empieza a contratar productos a través de unos comerciales que tienen sus datos y le aseguran que debe hacerlo por un supuesto contrato de continuidad. "Quería montar una consulta de fisio en casa, me compré una camilla y me obligaban a comprar otros cinco productos", recuerda.
Las deudas comienzan a acuciarla y, al buscar una salida a sus deudas, le proponen la Ley de Segunda Oportunidad: "Nos hicieron creer que estábamos firmando la Ley de la Segunda Oportunidad y estábamos firmando la venta de la nuda propiedad".
Con la nuda propiedad, su vivienda fue valorada en unos 32.000 euros, aunque solo recibe 10.000 y mantiene el usufructo. "Sospeché porque los notarios hacen muchas preguntas y aquel no me hizo ninguna", señala,
Más Noticias
- El motivo tras el bache de salud de Gabriela Guillén: "Debe una cantidad de dinero muy grande"
- 'El Trompas' confiesa el crimen de Claudia Tacoronte, la estudiante asesinada en México: "La causa fue el robo del móvil"
- Rocío, tía de Alejandro, el joven desaparecido en Ronda: "Nuria era mala con él, si llegaba a casa sin dinero, le pegaba"
De pronto, los pagos mensuales de 1.000 euros se interrumpen y la Policía Nacional le informa de que puede haber sido víctima de una estafa. Ahora, la policía ha desarticulado la banda de criminales que se dedicaban a estafar a decenas de personas. Por suerte, han bloqueado la venta de casi cincuenta viviendas que esta banda tenía en proceso de venta, incluida la de Paqui.
Publicidad