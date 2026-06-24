Paco Valverde, experto en electrodomésticos, revela los mejores trucos para ahorrar durante una ola de calor

En estos días de verano en los que las temperaturas se disparan, nos surge una pregunta habitual: ¿qué electrodoméstico consume más energía durante una ola de calor? Según el experto en electrodomésticos, Paco Valverde, el aparato que más electricidad gasta es el aire acondicionado. En segundo lugar se sitúa la nevera, ya que permanece conectada y funcionando las 24 horas del día.

Sin embargo, la vitrocerámica también tiene un impacto importante en el consumo energético de las casas, ya que en muchas viviendas se utiliza a diario para cocinar.

Para reducir el gasto eléctrico, Valverde recomienda ajustar el aire acondicionado a una temperatura razonable, entre 24 y 25 grados. Según explica, "por cada grado que se reduce la temperatura programada, el consumo puede aumentar entre un 7 % y un 10 %", lo que puede encarecer notablemente la factura de la luz.

Otro consejo fundamental, y que muchas personas pasan por alto, es limpiar a menudo, al menos, una vez al año, los filtros del aire acondicionado. Esta sencilla tarea no solo ayuda a prevenir averías, sino que también mejora la eficiencia del aparato y garantiza un funcionamiento más eficaz.

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