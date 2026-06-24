Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En directo

Paco Valverde, experto en electrodomésticos, revela los mejores trucos para ahorrar durante una ola de calor

Paco Valverde viene al plató de Y ahora Sonsoles para informar sobre cuáles son los electrodomésticos que más gastan y qué hacer para ahorrar durante una ola de calor.

Ahorro ola de calor

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

En estos días de verano en los que las temperaturas se disparan, nos surge una pregunta habitual: ¿qué electrodoméstico consume más energía durante una ola de calor? Según el experto en electrodomésticos, Paco Valverde, el aparato que más electricidad gasta es el aire acondicionado. En segundo lugar se sitúa la nevera, ya que permanece conectada y funcionando las 24 horas del día.

Sin embargo, la vitrocerámica también tiene un impacto importante en el consumo energético de las casas, ya que en muchas viviendas se utiliza a diario para cocinar.

Para reducir el gasto eléctrico, Valverde recomienda ajustar el aire acondicionado a una temperatura razonable, entre 24 y 25 grados. Según explica, "por cada grado que se reduce la temperatura programada, el consumo puede aumentar entre un 7 % y un 10 %", lo que puede encarecer notablemente la factura de la luz.

Otro consejo fundamental, y que muchas personas pasan por alto, es limpiar a menudo, al menos, una vez al año, los filtros del aire acondicionado. Esta sencilla tarea no solo ayuda a prevenir averías, sino que también mejora la eficiencia del aparato y garantiza un funcionamiento más eficaz.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ousman Umar

La increíble historia de Ousman Umar, el joven que pudo morir persiguiendo una vida mejor: "Me ha tocado el Euromillón muchas veces"

Pablo Motos

El Hormiguero continúa arrasando, una temporada más, como el programa más visto de la televisión

Ahorro ola de calor

Paco Valverde, experto en electrodomésticos, revela los mejores trucos para ahorrar durante una ola de calor

Dani Martín
Actualidad

La madre de la niña a la que Dani Martín llamó "maleducada": "La estoy educando escuchando tus canciones"

Ola de calor
OLA DE CALOR

¿Cómo sobrevivir a las noches de ola de calor en un pueblo? Las vecinas de Corpa (Madrid) nos muestran sus trucos infalibles

Dani Ramírez
ÚLTIMA HORA

Dani Ramírez, sobre la retirada del pasaporte de Begoña Gómez: "Hay puntos que rozan el delirio, pero no debería despistarnos"

La mujer de Pedro Sánchez entrega hoy el pasaporte, siguiendo las medidas cautelares dictadas por el juez Juan Carlos Peinado. Un hecho histórico sobre el que el mismo presidente se ha pronunciado.

Víctor Ábalos en Espejo Público.
'Caso Ábalos'

Víctor Ábalos carga contra Pedro Sánchez por la condena de su padre: "Trata el caso muy diferente al resto"

Dos días después de conocerse la condena de 24 años y tres meses de prisión impuesta por el Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, su hijo, Víctor Ábalos, ha hablado este miércoles en Más Espejo, donde además de compartir su visión sobre la sentencia y asegurar que a su padre" le han caído más años que a un asesino", carga contra Pedro Sánchez.

Susanna Griso, Patxi López

Susanna Griso compara a Patxi López con un "animador de público" por su discurso en el Congreso: "Cumple esa función"

“Tu tirada está muy bien para el bote”: El mensaje de ánimo de Jorge Fernández a Claudia

“Tu tirada está muy bien para el bote”: El mensaje de ánimo de Jorge Fernández a Claudia

El gran triunfo de Álvaro: ¡resuelve un panel por 1050 euros!

El gran triunfo de Álvaro: ¡resuelve un panel por 1050 euros!

Publicidad