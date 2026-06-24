El Hormiguero continúa arrasando, una temporada más, como el programa más visto de la televisión

Antena 3 sigue imparable y firmando unas audiencias de récord. La cadena crece por quinta temporada consecutiva y amplía la ventaja con su principal competidor a la mayor en 30 cursos (+3,9 puntos).

El Hormiguero (14,5% y +1,8 M) vuelve a ser el programa más visto de toda la televisión y líder por 12ª temporada consecutiva. Vence a todos sus competidores, aumentando la distancia con la segunda opción

Antena 3 acapara el ranking de programas más vistos de la TV: junto a El Hormiguero están Pasapalabra, Tu cara me suena y La ruleta de la suerte en lo más alto

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