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El Hormiguero continúa arrasando, una temporada más, como el programa más visto de la televisión

El Hormiguero es el programa más visto de toda la TV un año más. El espacio de Pablo Motos suma 12 temporadas consecutivas de liderazgo

Pablo Motos

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Antena 3 sigue imparable y firmando unas audiencias de récord. La cadena crece por quinta temporada consecutiva y amplía la ventaja con su principal competidor a la mayor en 30 cursos (+3,9 puntos).

El Hormiguero (14,5% y +1,8 M) vuelve a ser el programa más visto de toda la televisión y líder por 12ª temporada consecutiva. Vence a todos sus competidores, aumentando la distancia con la segunda opción

Antena 3 acapara el ranking de programas más vistos de la TV: junto a El Hormiguero están Pasapalabra, Tu cara me suena y La ruleta de la suerte en lo más alto

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